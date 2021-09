Geen stunt voor Yellow Tigers op EK volleybal: Italië is maatje te groot voor onze nationale ploeg

De Yellow Tigers zijn er niet in geslaagd om te stunten tegen Italië in de achtste finales van het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg deed het niet slecht, maar de Italiaanse vrouwen waren met 3-1 te sterk.

In de eerste set werd het al snel duidelijk dat Italië op niveau hoger speelde dan onze Yellow Tigers. Onze nationale ploeg had weinig antwoorden klaar en de Italiaanse vrouwen haalden de eerste set binnen met 25-14.

In de tweede set lieten onze Yellow Tigers zich niet doen. Het was zeer spannend tot aan het einde, maar de Belgische ploeg wist wel voor een gelijkmaker te zorgen. Het werd namelijk 1-1 dankzij een 23-25 score in de tweede set.

De Italianen hadden er genoeg van en gingen in de derde en vierde set opnieuw een niveau hoger spelen. De Yellow Tigers hadden weinig antwoorden klaar en uiteindelijk haalden de Italiaanse vrouwen set 3 en set 4 binnen met 25-17 en 25-12. Het EK zit er dus op voor de Yellow Tigers.