Red Dragons kunnen niet stunten op EK volleybal tegen de wereldkampioen

Maandagavond stonden de Red Dragons, de nationale mannenploeg in het volleybal, tegenover Polen op het EK volleybal. Polen is de wereldkampioen en dat liet het ook zien, want het land haalde het vlot met 3-0.

Na een 3-0 overwinning tegen Griekenland stond maandagavond de vierde groepswedstrijd van de Red Dragons op het EK volleybal op het programma. Ze kregen een zwaardere tegenstander nu, want ze namen het op tegen de wereldkampioen Polen. In de eerste set sloeg Polen op het juiste moment toe en werd het uiteindelijk 25-18. In de tweede set kon onze nationale ploeg meer weerstand bieden, maar ook nu haalden de Poolse mannen het met 26-24. Ook de derde set was met 25-16 voor Polen, waardoor de Red Dragons met een 3-0 nederlaag achterblijven.