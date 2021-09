Asterix Avo Beveren uitgeschakeld in Champions League volleybal na nieuwe nederlaag tegen Olympiakos

Asterix Avo Beveren is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde in de Champions League volleybal. De Belgische ploeg verloor ook de terugmatch tegen Olympiakos met 1-3.

Olympiakos is een sterke ploeg in het volleybal en dat mocht Asterix Avo Beveren al ondervinden in de heenwedstrijd, want toen haalde de Griekse club het met 3-1. De Belgische club had dus iets goed te maken in de terugwedstrijd.

Maar ook nu konden de speelsters van Asterix Avo Beveren niet stunten. Ondanks een sterke tweede set (25-14 winst) ging de overwinning wel naar Olympiakos met 3-1. Zo is Asterix Avo Beveren uitgeschakeld in de Champions League, maar ze zullen nog wel te zien zijn in de CEV Cup.