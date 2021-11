Speler van Red Dragons in Polen aangevallen op straat, operatie noodzakelijk

Volleyballer Tomas Rousseaux is twee weken geleden op straat aangevallen in Polen. Hij moest geopereerd worden.

Lokale media brengen het verhaal naar buiten. De 27-jarige Red Dragon werd in Krakau aangevallen in de buurt van een centraal plein.

Rousseaux zou daarbij verwondingen opgelopen hebben aan het hoofd en het gezicht. Hij onderging ondertussen al een operatie en die verliep goed.

Rousseaux speelt al sinds 2017 in Polen. Dit seizoen komt hij uit voor GKS Katowice. Wie er achter de aanval zit is niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Rousseaux is even buiten strijd.