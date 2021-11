Enorme verrassing in Beker van België volleybal: Roeselare uitgeschakeld na nederlaag tegen Menen

In de Beker van België volleybal hebben we een serieuze verrassing gekregen. Roeselare is namelijk gestrand in de kwartfinales van het toernooi. De topclub verloor met duidelijke 1-3 cijfers van Menen.

Woensdag stonden in de kwartfinales van de Beker van België volleybal een wedstrijd tussen Roeselare en Menen op het programma. Uiteraard was Roeselare de topfavoriet voor de overwinning, maar de eerste twee sets werden al verrassend verloren. Roeselare leek in de derde set een comeback in te zetten door op 1-2 te komen, maar in de vierde set maakte Menen de stunt helemaal compleet. 1-3 en zo is Roeselare dus uitgeschakeld in de Beker van België.