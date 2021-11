Verbazing in volleybalwereld: na Roeselare gaat ook andere grootmacht Maaseik eruit in de beker

Grootmachten Roeselare en Maaseik delen al sinds jaar en dag de lakens uit in het volleybal. Zit daar verandering in aan te komen? In elk geval, geen van beide teams is er in geslaagd om zich te kwalificeren voor de halve finales van de beker.

Roeselare, dat de laatste zes jaar keer op keer de Beker van België had binnengehaald, sneuvelde woensdag al. Menen was te sterk met 1-3. In twee andere kwartfinales had Gent gewonnen van Achel en Haasrode Leuven van Borgworm B met 3-0. Een dag later was het dan nog Aalst - Maaseik. Het zou toch niet gebeuren dat na Roeselare ook Maaseik eruit ging? Daar zag het na twee sets wel naar uit, want Aalst had die met 25-19 en 25-23 naar zijn hand gezet. Maaseik reageerde door de volgende twee sets te winnen met 22-25. In de beslissende vijfde set haalde Aalst het met 15-12: goed voor een 3-2-overwinning. GEEN VIJFTIENDE BEKER Maaseik won al veertien keer de Beker van België, maar de vijfde keer is dus niet voor dit seizoen. Voor Menen, Gent, Haasrode Leuven en Aalst is dit een unieke kans om een prijs te pakken.