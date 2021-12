Volleybal op zijn kop: ex-Yellow Tigers verwijten bondscoach mentaal misbruik, huidige groep en federatie steunen hem

Het volleybal davert op zijn grondvesten. De bondscoach van de Yellow Tigers krijgt het verwijt om speelsters in het verleden emotioneel misbruikt te hebben. Ex-internationals hebben over hem een boekje open gedaan, maar de federatie en de huidige spelersgroep steunen hem wel nog.

Gert Vande Broek bevindt zich in het oog van de storm. In het Canvas-programma 'De prijs van de winnaar' halen Hélène Rousseaux, Freya Aelbrecht en Valérie Courtois aan dat in hun periode bij de Yellow Tigers sprake was van emotioneel misbruik door de bondscoach.

De federatie Volley Vlaanderen laat aan de krantensites van HLN en HNB echter weten achter Vande Broek te staan en te hopen dat ze nog lang kunnen samenwerken. Kris Vansnick, de assistent van Vande Broek, liet op Twitter weten het schandalig te vinden hoe de bondscoach wordt weergegeven in het bewuste programma.

Schandalig hoe #deprijsvandewinnaar Yellow Tigers en Gert Vande Broek weergeeft. De Yellow Tigers zijn 1 vd mooie teamsport verhalen uit onze Belgische sportgeschiedenis. Gert wordt door vele collega’s zowel binnen als buiten de sport aanzien als een autoriteit in coaching. 1/3 — Kris Vansnick (@krisvansnick) December 6, 2021

Ook huidig Yellow Tigers-speelster Britt Herbots verdedigt Vande Broek in een gesprek met Sporza. "Zelf zie ik in Gert wel een vertrouwenspersoon en ik voel me wel goed bij hem. Uiteraard kan hij hard zijn, dat weten we allemaal. Maar ik geloof ook dat topsport af en toe nu eenmaal met de harde hand is. Gert wil gewoon het beste uit onze ploeg halen. Waar ik nu sta, heb ik voor een groot deel aan hem te danken."