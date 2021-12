Aalst zet stap richting finale Beker van België volleybal na vlotte overwinning in heenwedstrijd tegen Leuven

Woensdagavond stond met Aalst-Leuven de eerste halve finale in de Beker van België volleybal op het programma. Aalst wist in de vorige ronde Maaseik uit te schakelen en won nu ook de heenwedstrijd tegen Leuven met 3-1.

Nadat Aalst Maaseik kon uitschakelen in de kwartfinales en ook Roeselare al is uitgeschakeld, zullen we eens een andere ploeg zien op het hoogste schavotje in de Beker van België in het volleybal. De vier ploegen die er nu nog inzitten zullen er dan ook alles aan doen om de Beker binnen te halen.

Aalst is uitstekend aan deze opdracht begonnen, want de ploeg haalde het in de heenmatch van de halve finales met 3-1 van Leuven. Vanavond staat de andere halve finale tussen Menen en Gent op het programma en volgende week wachten de terugwedstrijden.