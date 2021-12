Gent pakt uit in heenmatch halve finale van beker

In de halve finale van de Beker van België in het volleybal bij de mannen heeft Gent met 1-3 gewonnen van Menen.

Gent zette in Menen een belangrijke stap richting finale. Het won met 1-3. Setstanden waren 19-25, 25-19, 24-26 en 15-25.

De terugwedstrijd van deze halve finale wordt volgende week dinsdag in Gent gespeeld.

Woensdagavond had Aalst in de andere halve finale de heenwedstrijd met 3-1 gewonnen van Haasrode Leuven. Zij spelen woensdag de terugmatch in Leuven.

De finale van de Beker van België staat op 27 februari gepland in het Antwerpse Sportpaleis.