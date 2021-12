Eerste nederlaag voor Maaseik dit seizoen is een feit: ex-leider gaat met de billen bloot op het veld van Aalst

Maaseik heeft zaterdagavond een pak om de oren gekregen tegen Aalst. De club verloor namelijk met duidelijke 3-0 cijfers. Daardoor zijn ze nu ook hun leidersplaats kwijt, want Roeselare staat nu op kop.

Maaseik had dit seizoen nog niet verloren in de competitie en op het veld van Aalst wilden ze dat graag zo houden. Het plan liep echter compleet mis, want Aalst speelde sterk en won volgens Sporza ook de wedstrijd met duidelijke 3-0 cijfers.

Daardoor is Maaseik nu ook haar leidersplaats kwijt. Door deze eerste nederlaag van het seizoen zakt het namelijk naar de tweede plaats. De leiding is nu voor Roeselare. Aalst volgt dan weer op de vijfde plaats.