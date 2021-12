Finalisten Belgische volleybalbeker zijn bekend: Gent voor de eerste keer in de finale, Aalst is de tegenstander

In het Belgische volleybal zijn de twee finalisten bekend voor de finale van de Beker van België. Gent zal het daarin opnemen tegen Aalst. Voor Gent is het de allereerste keer dat ze in de finale staan.

Toch zag het er even niet naar uit dat Gent de finale ging halen. Ze wonnen de heenmatch wel met 1-3 van Menen, maar in de terugmatch haalde Menen het met 0-3 van Gent. Er werd dus een golden set afgewerkt, maar volgens Sporza ging de zege daarin opvallend naar Gent. De tegenstander van Gent in de finale is Aalst. De ploeg had de heenmatch al gewonnen met 3-1 van Leuven en ook de terugmatch werd met 1-3 gewonnen. De finale van de Belgische beker zal op 27 februari afgewerkt worden.