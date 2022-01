Volleybalcompetitie gaat opnieuw van start, maar zonder publiek: "We hebben geen keuze"

In het volleybal beginnen ze er donderdag opnieuw aan in de Belgische competitie met een inhaalwedstrijd tussen Maaseik en Haasrode-Leuven. Bij Maaseik spelen ze liever niet zonder fans, maar hebben ze geen keuze.

Problemen voor de Belgische volleybalcompetitie. Voorlopig zijn er namelijk nog altijd geen supporters welkom, al zou daar morgen op het overlegcomité wel verandering in kunnen komen. Bij de clubs hopen ze alvast van wel.

Donderdag staat een inhaalwedstrijd tussen Maaseik en Haasrode-Leuven op het programma. "We hebben geen andere keuze dan zonder supporters te spelen. We spelen in januari nog 7 matchen, want we zijn afhankelijk van andere competities boven ons. Ik hoop dat het morgen voorbij is, want zo houden we het niet lang meer vol", aldus Marc Vermeulen, de manager van Maaseik, in een interview bij Sporza.