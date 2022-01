Volleybal: Aalst verrast en haalt het vlot met 3-0 van competitieleider Roeselare

Straf nieuws uit het volleybal. Roeselare lijkt dan toch niet zo ongenaakbaar te zijn, want zaterdagavond werd met duidelijke 3-0 cijfers verloren van Aalst. Daardoor schuift Aalst op naar de tweede plaats in het klassement.

Aalst is aan een goed seizoen bezig in het volleybal en de ploeg wilde graag bevestigen tegen Roeselare. Iets wat ook is gelukt, want de competitieleider gaf niet thuis en ging met de billen bloot tegen Aalst.

Aalst haalde het uiteindelijk met duidelijke 3-0 cijfers van Roeselare. Daardoor schuift Aalst op naar de tweede plaats in het klassement, op twee punten van Roeselare. Maaseik heeft wel even veel punten als Aalst en nog een match minder gespeeld.