Club uit de EuroMillions Volleybal League houdt het na dit seizoen voor bekeken

Volgend seizoen zal Menen geen deel meer uitmaken van de EuroMillions Volleybal League, zo liet de club vandaag weten.

Meer dan 20 jaar speelde Menen op het hoogste niveau in het volleybal. "Een gebrek aan interactie, plezier en inkomsten door de aanhoudende coronapandemie", geeft de club aan in een mededeling.

De club wijst richting coronapandemie voor het forfait. "Menen staat bekend als een familieclub met een ijzersterke thuisreputatie. Net dat DNA wordt nagenoeg volledig tenietgedaan door corona en de bijhorende beperkingen."

"Supporteren vlak naast het veld, aanschuiven bij vip-diners of events, nakaarten in de bar na de wedstrijd… Het mocht of kon al twee jaar nauwelijks of niet. Dat heeft onvermijdelijk een impact op de motivatie, het clubgevoel en – uiteraard – de inkomsten", meldt volleybalclub Menen.

"De club zal dit seizoen alle financiële verplichtingen kunnen nakomen. Voor volgend seizoen is de vrees groot dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn, ook al omdat elke vorm van compensatie of overheidssteun ondertussen is weggevallen."

"Die onzekerheid legt een te grote hypotheek op de toekomst op het allerhoogste nationale niveau. Daarom hebben we nu al de beslissing genomen om de handdoek te werpen. Zo kunnen de spelers en de trainer al beginnen uit te kijken naar een nieuwe uitdaging. Liever zo dan ze maandenlang aan het lijntje te houden."