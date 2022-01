Haasrode Leuven uitgeschakeld in 1/8e finales CEV Cup: Belgische ploeg geraakt niet voorbij Spaanse landskampioen

In de 1/8e finales van de CEV Cup is Haasrode Leuven er niet in geslaagd om een stunt te verwezenlijken. In de heenwedstrijd verloor het al met 0-3 van Las Palmas en ook de terugwedstrijd werd met 3-0 verloren.

Haasrode Leuven stond na de 0-3 in de heenwedstrijd al met de rug tegen de muur tegen Las Palmas. In de eerste set van de terugwedstrijd deed de Belgische ploeg het wel goed, maar uiteindelijk ging het toch naar Las Palmas met 27-25. De Spaanse landskampioen speelde ook in de terugmatch een niveau hoger dan Haasrode Leuven en in de twee volgende sets kwam de Belgische ploeg niet echt meer in de buurt. Het werd 27-25, 25-21 en 25-20, waardoor Las Palmas dus ook de terugwedstrijd met 3-0 kon winnen.