Red Dragons krijgen een nieuwe bondscoach: Fernando Munoz wordt vervangen door Italiaan

Na twee jaar kiezen ze bij de Red Dragons opnieuw voor een nieuwe bondscoach. De Spanjaard Fernando Munoz moet namelijk plaats maken. Volgens Sporza zal Munoz vervangen worden door de Italiaan Emanuele Zanini.

Zanini weet hoe het is om met nationale ploegen te werken, want hij was al bondscoach van Turkije, Slovakije en Kroatië. Daarnaast werkte hij ook voor Italiaanse eersteklassers. Zanini zal voor het eerst als Belgische bondscoach te zien zijn in de European Golden League.