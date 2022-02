Nationale volleybalploeg heeft nieuwe trainer beet

De Italiaan Emanuele Zanini is de nieuwe coach van de Red Dragons, het nationaal volleybalteam bij de mannen.

Volley Vlaanderen kwam zelf met het nieuws naar buiten. Hij volgt de Spanjaard Fernando Munoz op, wiens contract op 1 januari werd stopgezet.

"De aanstelling van Zanini moet vernieuwing in het team brengen en kadert volledig in de verdere ontwikkeling van onze talentvolle jongeren richting het nationale team", zegt Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen. "Als bondscoach van Turkije, Slovakije en Kroatië realiseerde Zanini altijd een stijging op de wereldranking. We verwachten dat zijn aanpak ook de Red Dragons een nieuwe boost zal geven. De kwalificatie voor het Europees Kampioenschap en een stijging op de wereldranking zijn de eerste doelstellingen."

"Ik ben verheugd en trots dat ik de kans krijg om met dit team aan de slag te gaan", klinkt het bij Zanini. "Dit is mijn vijfde nationaal team en ik wil graag al mijn ervaring gebruiken om de Red Dragons omhoog te helpen op de ranking. Omwille van de puntentelling moeten we elke set, elke wedstrijd winnen en met die mindset wil ik starten. Ons eerste doel zal de kwalificatie voor de Final Four van de European Golden League zijn. Daarna volgt het kwalificatietoernooi voor het Europees Kampioenschap en ook daar willen we op ons sterkst zijn. Ik hoop in april naar België te kunnen reizen om aan dit nieuwe avontuur te beginnen."