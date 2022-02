Roeselare steviger aan de leiding in het klassement na vlotte overwinning tegen Menen

In het volleybal stonden woensdagavond Roeselare en Menen tegenover elkaar in de Belgische competitie. Roeselare maakte een goede indruk en kon de nummer drie in het klassement vlot kloppen met 3-1.

Met Roeselare en Menen stonden twee sterke ploegen tegenover elkaar in de Belgische competitie. Roeselare is de leider, terwijl Menen op de derde plaats is terug te vinden. Spannend werd de wedstrijd echter niet. Roeselare gaf wel één set weg, maar won de match uiteindelijk wel met 3-1, waardoor de ploeg nu steviger aan de leiding staat. Onderaan het klassement won Achel vlot met 3-0 van hekkensluiter Borgworm.