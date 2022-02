Maaseik toont karakter in Champions League volleybal en kan eindelijk winnen na vijfsetter

In de Champions League volleybal heeft Maaseik een mooie overwinning geboekt. De Belgische ploeg haalde het met 3-2 van het Turkse Ankara. Zo heeft Maaseik haar eerste overwinning kunnen boeken.

Na drie nederlagen op rij wilde Maaseik eindelijk eens de volle buit pakken in de Champions League volleybal tegen het Turkse Ankara. Maaseik speelde thuis en won de eerste set met 25-19. Ankara kwam in de tweede set echter terug met een 23-25 score.

In de derde set kwam Maaseik opnieuw op voorsprong (25-21), maar in de vierde set ging het opnieuw naar Ankara (22-25). Een vijfde set moest dus beslissen en daarin was Maaseik de sterkste met 15-13, waardoor de Belgische club haar eerste overwinning beet heeft.