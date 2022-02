Geen verrassingen in het volleybal: vlotte overwinningen voor Roeselare, Maaseik en Menen

Zaterdagavond stond een nieuwe speeldag op het programma in het volleybal. Daarbij waren geen verrassingen te noteren, want de top drie kon vlot hun wedstrijd winnen. Zo blijft Roeselare comfortabel aan de leiding voor Maaseik en Menen.

Leider Roeselare nam het zaterdag op tegen Gent. Gent kwam in deze wedstrijd nog op gelijke hoogte, maar daarna nam Roeselare opnieuw het commando over, waardoor ze vlot de wedstrijd konden winnen met 3-1.

Ook Menen kende weinig problemen met haar tegenstander. De club nam het op tegen Borgworm, de laatste in de stand, en Menen haalde het daarin met 3-1. De ploeg staat nu op de derde plaats in het klassement. De tweede plaats is dan weer voor Maaseik dat met 3-0 won van Aalst. In de laatste wedstrijd haalde Haasrode Leuven het met 2-3 van Achel.