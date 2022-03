Winst en verlies voor Gent: twee verrassingen in finales Beker van België in het volleybal

Verrassingen troef in de finale van de Beker van België, bij de vrouwen en de mannen. Gent stuntte eerst bij de mannen door Aalst te verslaan met 3-1. Een dubbele triomf leek in de maak, want Gent was favoriet bij de vrouwen. Dezelfde cijfers kwamen echter op het bord in het voordeel van Oudergem.

Bij de mannen hadden grootmachten Roeselare en Maaseik zich voor het eerst in jaren laten ringeloren. Daardoor kregen we de onuitgegeven finale Aalst - Gent, met Aalst als favoriet. De Aalstenaren trokken ook de eerste set naar zich toe. Onder impuls van Jente De Vries kon Gent in de tweede set echter een achterstand wegwerken. Eenzelfde scenario was het geval in de derde set en zo verkoopte Gent Aalst toch een tik. De Gentenaars gingen erop en erover: eens ze 2-1 voor kwamen in sets, gaven ze niet meer de indruk de beker nog uit handen te geven. Het is de eerste keer in zijjn geschiedenis dat Gent zich tot bekerwinnaar kroont bij de mannen (21-25, 25-23, 25-23, 25-14). OUDERGEM NEEMT REVANCHE De Gentse dames maakten het omgekeerde mee: zij trokken ongeslagen naar het Sportpaleis, maar werden daar door de vrouwen van Oudergem met de neus op de feiten gedrukt. Gent haalde wel nog een nagelbijtende tweede set binnen, maar nadien lag de controle bij Oudergem, dat zo revanche nam voor de verloren finale van vorig jaar (25-16, 30-32, 25-16, 25-20).