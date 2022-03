Drie van de vier deelnemers aan play-offs volleybal gekend

Roeselare, Maaseik en Menen hebben zich woensdagavond geplaatst voor de play-offs in de EuroMillions Volley League.

Roeselare won opnieuw met 3-0 van Borgworm. Setstanden waren 25-18, 25-12, 25-12.

Maaseik haalde het met 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17) van Gent. De heenmatch had het ook al met 2-3 gewonnen.

Menen won met 3-0 van Achel (25-22, 25-20, 30-28). De heenmatch ging met 2-3 naar Menen.

Haasrode Leuven had de heenmatch met 2-3 verloren van Aalst, maar ging nu met 2-3 winnen in Aalst: 22-25, 25-23, 25-22, 21-15, 11-15. Zaterdag wordt de beslissende match in Aalst gespeeld.