Volleybal Lindemans Aalst gaat voor een Braziliaanse trainer

Volleybal Lindemans Aalst heeft aangekondigd dat zij een nieuwe trainer hebben aangesteld voor volgend seizoen.

De Braziliaanse Portugees Idner Martins (44) zal Johan Devoghel opvolgen. Devolghel blijft als professioneel bestuurslid wel bij de club dus een definitief afscheid is het niet.

Idner Martins is nog een jonge coach die nog maar vier jaar bezig is. Hij heeft gewerkt in Duitsland, Zweden en in Qatar. Voor Martins wordt het dus zijn eerste Belgische avontuur.