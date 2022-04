Menen en Roeselare spelen de finale van de play-offs in het volleybal

Menen won zaterdagavond met 3-2 van Roeselare en speelt door die overwinning de finale van de play-offs.

Maaseik won zaterdagavond met 3-0 van Aalst, maar was wel afhankelijk van het resultaat van Menen om te weten of het naar de finale mocht.

Menen moest twee sets winnen tegen Roeselare, maar het pakte uiteindelijk met 3-2 nog de zege in het West-Vlaamse onderonsje.

Setstanden waren 25-22, 21-25, 25-21, 20-25 en 15-13.

In de Challenge Final Four was Gent al zeker van het Europese ticket. Zij verloren op de slotspeeldag met 3-1 van Leuven. Borgworm ging met 3-1 onderuit bij Achel.