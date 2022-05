België organiseert samen met Duitsland, Estland en Italië het EK volleybal voor vrouwen

België mag samen met Duitsland, Estland en Italië het EK volleybal voor vrouwen organiseren. Er zullen wedstrijden uit de groepsfase en de knock-outfase in België doorgaan, waaronder de medaillewedstrijden.

Het EK volleybal voor vrouwen wordt voor de 3e keer in meerdere landen georganiseerd. Dit jaar zijn de gastlanden België, Duitsland, Estland en Italië. Elk land is zo automatisch geplaats voor het EK dat in 2023 zal doorgaan.

In de groepsfase zijn er 4 groepen van elk 6 teams. Elk gastland komt in een aparte groep en zal de wedstrijden laten doorgaan.

PROFIEL VERSTERKEN

Nadien is er de knock-outfase. De 1/8-finales en de kwartfinales gaan in België en Italië door. België mag ook de halve finales en de medaillewedstrijden ontvangen.

De keuze voor België valt er om hun sterk profiel na enkele memorabele momenten van de laatste jaren verder te versterken. De Yellow Tigers wonnen brons op het in 2013 en het EK volleybal voor de mannen van 2019 werd onder meer in België georganiseerd.