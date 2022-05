Clubicoon Jelte Maan wordt technisch directeur bij Maaseik

Op het einde van het 2020-2021 nam Jelte Maan afscheid van Greenyard Maaseik. Hij had beslist om te stoppen met volleyballen.

Vandaag maakt Maaseik bekend dat het clubicoon terugkeert als technisch directeur. Hij zal instaan voor alle sportieve aspecten binnen de club. Dat gaat over de trainers, scouting, transfers en de visie van de club op de lange termijn.

"We beschouwen afgelopen seizoen als een soort van sabbatjaar", klinkt het bij Maaseik. "Het was ook duidelijk dat hij nog niet klaar is met het spelletje. Regelmatig zagen we hem tijdens de wedstrijden in de tribune zitten. Hij weet op dit moment ook nog veel over het huidige volleybal. Zijn passie en uitgebreide netwerk gaan zeker een enorme meerwaarde zijn."

Maan zal de functie van Eddy Evens overnemen. In het begin is er nog een overgansperiode waarin Evens Maan zal bijstaan.

