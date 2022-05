Roeselare kent geen problemen met revelatie Menen in het volleybal

Roeselare heeft zijn eerste stap gezet richting een 13de titel dankzij een vlotte overwinning tegen Menen.

De finale in het volleybal is een West-Vlaams feest. Roeselare en Menen komen elkaar tegen en Roeselare heeft zijn eerste stap gezet richting een 13de titel. Het versloeg de buren uit Menen met 3-0 (25-22, 25-20 en 25-16). Roeselare was op voorhand al getipt als de grote favoriet, maar Menen probeerde aardig terug te vechten.

Een lange tijd hielden ze goed stand, maar uiteindelijk moesten ze in Roeselare hun meerdere erkennen. De titelverdediger heeft nu nog twee overwinningen nodig om zich voor het tweede jaar op rij tot landskampioen te kronen.