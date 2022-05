Wissel van de wacht: voor het eerst sinds 2013 een andere kampioen bij de vrouwen

Er kondigt zich een wissel van de wacht aan: de nieuwe kampioen volleybal bij de vrouwen is gekend en het is niet Asterix Kieldrecht of Beveren.

Van 2013 tot en met 2021 haalde Asterix jaar na jaar de titel binnen, maar dit jaar ging de finaleserie tussen Genk en Gent. Genk had de eerste wedstrijd gewonnen, Gent de tweede. De beslissing viel dus in de belle in de Gentse Edogu Arena.

MVP Marlies Janssens kwam volledig op toerental en bracht Gent in een goede uitgangspositie. De thuisploeg liep via 25-22 en 25-19 uit in aantal sets: 2-0. De derde set ging wel naar Genk met 21-25. Nog even spanning in de tent dus.

GEEN BEKER MAAR WEL DE TITEL

Gent liet de titel niet meer uit handen glippen en haalde de vierde set naar zich toe met 25-19: de champagneflessen mochten ontkurkt worden. Eerder dit seizoen hadden de Gentse dames nog naast een prijs gepakt door de bekerfinale verrassend te verliezen van Oudergem, maar deze landstitel maakt dat meer dan goed.