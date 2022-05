Roeselare is ook in derde finalematch een klasse te sterk en kan opnieuw de landstitel vieren!

Opnieuw een landstitel voor Roeselare: nummer 13 in de geschiedenis! In de finalematchen was het telkens een klasse te sterk.

Het verrassend bereiken van die finale was voor Menen al een groot succes. In de twee eerste finalematchen had het zijn meerdere moeten erkennen in Roeselare. Menen wist dus wat het te doen stond: gaan winnen in Roeselare, of anders was de titelstrijd beslist.

VEER BREEKT BIJ MENEN NA TWEEDE SET

Dat bleek een te moeilijke opgave. Nochtans was er wel spanning in de eerste set en ook nog enigszins in de tweede set. Die werden door Roeselare respectievelijk gewonnen met 25-22 en 25-20. Nadien brak de veer bij de bezoekers.

Er zat niets meer in de tank bij Menen. Door de derde set met 25-13 te winnen, haalde Roeselare het met 3-0 in de serie en kon het zijn titel verlengen.