De Red Dragons verliezen van Estland in de Golden League, Final 4 ver weg

De Red Dragons hebben hun 3e wedstrijd in de Golden League verloren. Ze verloren in Estland met 3-1. Daardoor is de Final 4 ver weg voor België.

In de Golden League moesten de Red Dragons hun 3e wedstrijd in Estland spelen. Tegen de Esten werd het 3-1. De 1e 2 sets waren telkens een thriller (29-27 en 31-29) en de 3e set wonnen ze met 22-25. In de 4e set gingen ze helemaal onderuit: 25-13. Zondag kunnen de Red Dragons thuis revanche nemen. Ze spelen dan opnieuw tegen Estland. Een zege zal broodnodig zijn, als ze de Final 4 willen halen. Op dit moment staan ze 3e in hun poule. Enkel de 1e plaats geeft recht op een plaats in de Final 4, tenzij Kroatië, die de Final 4 organiseert, 1e eindigt in zijn groep. Dan mag de beste 2e van de 3 poules ook naar de Final 4.