De Yellow Tigers verliezen hun 1e wedstrijd in de Nations League van Servië

De Yellow Tigers hebben hun 1e wedstrijd in de Nations League verloren. Tegen Servië gingen ze onderuit in 4 sets.

Met de Nations League beginnen de Yellow Tigers aan een drukke sportzomer, waarin het WK het hoofddoel is. In hun 1e wedstrijd moesten ze het in Ankara, Turkije, opnemen tegen Servië dat de huidige wereldkampioen is.

De 1e set konden de Yellow Tigers winnen (25-14), maar nadien gingen alle sets naar Servië: 16-25, 17-25 en 22-25. Brit Herbots maakte 31 punten en was daarmee topscorer van de wedstrijd.

De volgende wedstrijd is morgen al tegen Europees kampioen Italië. Ook die wedstrijd gaat door in Ankara.