Yellow Tigers winnen makkelijk hun eerste match op het WK volleybal tegen Puerto Rico

In Nederland is België goed aan zijn WK volleybal begonnen.

In de eerste set ging het redelijk gelijkopgaand tot 15-14, maar toen sloegen de Yellow Tigers toe: 25-15.

In de tweede set was het veel spannender. Puerto Rico kreeg zelfs een setpunt, maar de Tigers vochten terug en haalden de set nog binnen met 27-25.

Ook in de derde set trokken de Tigers het laken snel naar zich toe. Net als in de eerste set wonnen de Belgen met 25-15. De Belgen beginnen hun WK dus direct met een 3-0 zege en dat kan later in het toernooi nog belangrijk worden voor de eindafrekening.

De Yellow Tigers spelen op zondag hun tweede groepsmatch tegen Kenia om 13u.