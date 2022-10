Yellow Tigers maken het topfavoriet Italië drie sets aartsmoeilijk op WK, maar verliezen wel

Op het WK volleybal in Nederland heeft België zijn derde wedstrijd verloren tegen Italië.

België had zijn eerste twee matchen gewonnen op het WK met 3-0 tegen Puerto Rico en Kenia. In hun derde match stond het tegenover topland Italië. België begon goed aan de match en maakte het Italië meteen moeilijk. In de eerste set kon het gelijke tred houden met de Italianen en op het einde pakten ze een kleine voorsprong. De Yellow Tigers wonnen de eerste set: 21-25.

Ook in de tweede set hetzelfde spelbeeld. De Yellow Tigers speelden goed mee met de Italianen en werkten zelfs vijf setpunten weg van de Italianen. Ze kregen toen zelf een setpunt bij 25-26. Maar de Belgen dachten dat ze de set binnen hadden toen de bal in het net belandde. De Belgen vierden al, maar de Italianen konden de bal nog redden en maakten weer gelijke. Uiteindelijk won Italië de set met 30-28.

De Tigers lieten de moed niet zakken en gingen gewoon door. Het kreeg zeven setpunten in de derde set, maar Italië werkte ze allemaal weg. Opnieuw ging de set naar Italië, nu met 29-27. De Italiaanse machine was nu helemaal op toerental en liet de Belgen geen kans meer in set vier, 25-9. Dat hadden de Tigers niet verdiend na zo'n sterke match. Vrijdag om 20u wacht thuisland Nederland.