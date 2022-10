De Yellow Tigers winnen knap van thuisland Nederland op het WK

De Yellow Tigers hebben gestunt op het WK. Ze klopten thuisland Nederland door ijzersterk volleybal.

Nog voor hun 4e groepswedstrijd op het WK waren de Yellow Tigers al zeker van de 2e ronde. Tegen Nederland was er zo minder druk. Toch was een goed resultaat belangrijk, want de resultaten worden meegenomen naar de volgende poulefase.

De Tigers namen meteen een goede start. Van 2-5 ging het naar 6-11 en 9-18. Al snel kwamen de 1e setballen. Ze wonnen de 1e set met 16-25. Ook in set 2 liepen de Tigers snel uit. Toch maakte Nederland het nog spannend. Uiteindelijk hielden de Tigers het hoofd koel: 23-25.

In de 3e set was het Nederland die het beste begon. Ze sloegen klein kloofje, maar de Tigers vochten terug en dwongen een matchbal af. Door enkele slechte passes bij de Tigers kon Nederland alsnog de set naar zich toetrekken: 26-24.

De Tigers en Nederland gaven in de 4e set elkaar nauwelijks ruimte. België liep nog enkele punten uit, maar Nederland vocht nog terug. Toch konden ze niet beletten dat de Tigers enkele matchballen afdwongen. De 4e was de goede en zo stuntten de Tigers tegen Nederland. Ook worden ze 2e in hun poule.