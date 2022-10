De Yellow Tigers laten ook tegen Kameroen geen steek vallen

De Yellow Tigers hebben ook de laatste wedstrijd in de 1e ronde gewonnen. Kameroen was geen partij voor België.

De laatste wedstrijd in de 1e ronde voor de Yellow Tigers was tegen Kameroen. De Tigers waren al zeker van de 2e groepsfase. Dus de wedstrijd had nog weinig belang.

Kameroen had nog geen enkele wedstrijd en set gewonnen. Het niveauverschil was meteen duidelijk. In een mum van tijd hadden de Tigers de 1e set met 25-8 gewonnen.

In de 2e set ging het moeizamer voor de Tigers. Ook waren er enkele slordigheden. Toch kwamen de Tigers nooit echt in de problemen en ze wonnen de set uiteindelijk met 25-19.

Daarna maakten de Tigers het af in de laatste set. Het werd 25-14.