De Yellow Tigers dromen 1 set, maar verliezen uiteindelijk van Japan

De Yellow Tigers hebben hun 1e wedstrijd in de 2e ronde verloren. Tegen Japan wonnen ze de 1e set, maar uiteindelijk verloren ze met 3-1.

In de 2e groepsfase was Japan 1e tegenstander van de Yellow Tigers. Ze begonnen goed aan de partij en via een opnieuw sterke Britt Herbots wonnen de Tigers de 1e set met 21-25.

Japan was kleiner, maar ze maakten dat goed door hun collectieve sterkte en technische behendigheid. Ook hadden de Tigers het moeilijker om Herbots in stelling te brengen tijdens de 2e en 3e set. Japan won de volgende 2 sets met 25-20 en 25-16.

De Tigers herpakten zich in de volgende set en knokten terug, maar ze moesten wel opnieuw de duimen leggen: 25-22. De volgende tegenstander van Tigers is Argentinië.