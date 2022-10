De Yellow Tigers pikken de draad weer op en winnen van Argentinië

De Yellow Tigers hebben op het WK van Argentinië gewonnen. Een sterke Britt Herbots had een groot aandeel in de overwinning.

De volgende tegenstander voor de Yellow Tigers in de 2e groepsfase was Argentinië. Op papier was Argentinië een van de haalbaardere kaarten voor de Tigers.

Argentinië nam de beste start, maar daarna namen de Tigers het in de 1e set over. Van 12-9 ging het naar 19-14 en uiteindelijk 25-16. Vooral Britt Herbots zorgde voor de punten. Ze smashte erop los.

De Tigers trokken in de 2e set de lijn door, maar Argentinië sloeg terug en liepen uit naar 5-10. De Tigers knokten zich daarna terug in de set. Punt per punt kwamen ze korter. Uiteindelijk haalde Herbots de set binnen: 25-23.

Set 3 was een nagelbijter. Zowel de Tigers als Argentinië konden geen kloof slaan. Opnieuw zorgde Herbots bijna eigenhandig voor de Belgische punten. Bij 24-22 kregen de Tigers hun 1e matchballen. Bij de 2e matchbal ging de aanval van België verrassend naar Marlies Janssens. Argentinië was verrast en Janssens strafte het af: 25-23.