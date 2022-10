De Yellow Tigers verlaten na verlies tegen China verdienstelijk het WK

De Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het WK. In de laatste groepswedstrijd verloren ze van China.

Op de laatste speeldag van de 2e groepsfase van het WK streden de Yellow Tigers en China voor het laatste ticket voor de kwartfinales. De Tigers moesten met 0-3 of 1-3 winnen om door te gaan.

De Tigers hadden al een sterk tornooi gespeeld, maar in de 1e set liep het niet goed. Ze hadden problemen met hun receptie en ook maakten ze fouten keuzes. Aan de andere kant van het net ging het voor China wel voor de wind: 25-18.

In de 2e set konden de Tigers hun niveau niet opkrikken. Ook set 2 verloren ze met 25-18 en daarmee waren ze al zeker van de uitschakeling. Ze weerden zich nog goed in de 3e set, maar moesten ook in het slot hun hoofd buigen: 27-25.

Geen kwartfinales voor de Tigers op het WK, maar ze kunnen wel terugblikken op een sterk tornooi. Ze eindigden 9e op 24 landen. Dat is beter dan in 2014. Toen eindigden ze 11e.