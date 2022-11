De Yellow Tigers kennen hun tegenstanders voor het EK in eigen land, ook tegenstanders voor de Red Dragons bekend

In Napels is er geloot voor de groepsfase van het EK volleybal voor vrouwen in 2023. Dat EK wordt onder meer in Gent en Brussel gespeeld. Even later was er ook de loting voor de mannen. De Red Dragons kwamen in een stevige poule terecht.

De Yellow Tigers kwamen in poule A terecht en de wedstrijden zullen in de Gentse topsporthal worden afgewerkt. Hun tegenstandsters zullen Servië, Slovenië, Polen, Oekraïne en Hongarije zijn. Servië is de regerende wereldkampioen en vice-Europees kampioen. "Als je de loting bekijkt, zal het geen makkelijke opdracht worden", zei Yellow Tiger Marlies Janssens aan Sporza. "Maar hopelijk kunnen we in eigen land met de steun van onze fans iets extra's." Het EK vindt vanaf 15 augustus tot en met 3 september plaats. België, Duitsland, Italië en Estland ontvangen de groepsfase. Daarna zijn de 1/8-finales en kwartfinales in België en Italië. De halve finales en finale zijn in België. RED DRAGONS Nadien kenden ook de Red Dragons hun tegenstanders. Zij lootten een zware poule met regerend wereldkampioen en Europees kampioen Italië, Servië en Duitsland. Daarnaast zitten ook Zwitserland en Estland in de poule. De wedstrijden gaan in Italië door. Het EK gaat tussen 28 augustus en 16 september door. Italië, Bulgarije, Noord-Macedonië en Israël zijn de gastlanden.