Minster Ben Weyts laakt trage onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bondscoach Vande Broek

Het onderzoek loopt nu al meer dan een jaar en dat zint de minister niet.

Vorig jaar in december werd bondscoach van de Yellow Tigers, Gert Vande Broek, door enkele huidige en voormalige speelsters beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag.

Het onderzoek daarnaar loopt nog altijd en Vlaams Minister van Sport, Ben Weyts laakt dat. "Dit duurt veel te lang. Ik heb begrepen dat er in december misschien een uitspraak is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Pas dan zal er duidelijkheid zijn of de zaak ook juridisch onderzocht wordt, want het huidige onderzoek wordt gevoerd door het bondsparket. De minister wil snel duidelijkheid want bij een onderzoek door het parket zal de zaak nog langer aanslepen.

En de Yellow Tigers moeten zich voorbereiden op het EK in 2023 dat deels in België wordt georganiseerd en ook nog in Duitsland, Estland en Italië. Ook de voorbereiding voor de Olympische Spelen van 2024 moet dan gestart worden.