De bekerwinnaars zijn gekend! Topfavoriet Roeselare heerst en pakt vijftiende beker, vrouwenfinale is echte thriller

De eerste prijs is uitgedeeld en dat is steevast de beker. De bekerfinales zijn afgewerkt en Roeselare maakte bij de mannen de hoge verwachtingen helemaal vol.

Het Antwerpse Sportpaleis liep helemaal vol voor de bekerfinale in het volleybal bij de mannen en de vrouwen. Landskampioen Roeselare was bij de mannen torenhoog favoriet, maar het mocht zich op de dag van de waarheid uiteraard niet laten verrassen door Menen. In de openingsset deelde Roeselare met overmacht de lakens uit, het leek zo al goed op weg naar bekerwinst.

In de sets die nadien volgden, lag het iets dichter bij mekaar. Menen liet het verschil niet zo hoog meer oplopen, maar kwam aan het einde van elke set toch een tikkeltje tekort. Setstanden: 25-18, 25-23 en 25-22. Roeselare klopte Menen dus met 3-0 en veroverde al zijn vijftiende beker.

BEVEREN WINT VROUWENFINALE NA NAGELBIJTER

Veel meer spanning was er bij de vrouwen, bij de ontmoeting tussen Asterix Avo Beveren en VDK Gent. Beveren is nog een jaartje langer bekerwinnaar nadat het na een onvervalste nagelbijter kon triomferen met 3-2. De setstanden waren 25-22, 20-25, 26-24, 23-25 en 15-13.